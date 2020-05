A PESCARA, AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE. ECCO GLI INTERVENTI

ripartenza economica, per quel che concerne le manutenzioni comunali, delle ditte appaltatrici che avranno una boccata di ossigeno in una situazione provata dall’emergenza Coronavirus.” All’incontro di questa mattina erano presenti anche il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, il capogruppo della Lega in Consiglio, Vincenzo D’Incecco, consiglieri Mariarita Carota, Cristian Orta e Armando Foschi.

“E’ estremamente importante – ha detto Marcello Antonelli – che la città si presenti alla ripartenza delle attività economiche con una rete stradale in condizioni adeguate, per non parlare della boccata d’ossigeno che la realizzazione di queste opere rappresenta per le ditte che andranno ad eseguirle. Una plauso va rivolto all’assessore Sulpizio che in questa fase di emergenza aveva già brillantemente gestito l’operazione legata alla distribuzione dei buoni-spesa”.

Per Vincenzo D’Incecco “non va dimenticato che senza l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, quindi con estrema efficienza politica da parte del Comune, queste opere oggi non avrebbero potuto essere realizzate e sarebbero magri slittate al secondo semestre di quest’anno, quindi in termini meno tempestivi rispetto all’emergenza”.