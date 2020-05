SBRACCIA E VERZILLI AL SINDACO: «LA TARI DEVE ESSERE CANCELLATA DALLA TE.AM»

Il gruppo Consigliare al Comune di Teramo della Lega, Domenico Sbraccia e Ivan Verzilli, prende atto dell’accoglimento, da parte del Sindaco D’Alberto, della nostra proposta di cancellare la Tari, per il periodo di chiusura a causa del Covid 19, alle attività commerciali.

Nel contempo dobbiamo segnalare al “nostro” Sindaco che tale riduzione non necessità di nessun intervento governativo per evitare che il costo ricada sulle altre utenze.

Infatti, nel ricordare a tutti che oggi il servizio è soggetto ad una tariffa, ossia la Tari, e del tutto evidente che per cancellare tale tariffa ai commercianti “costretti” a chiudere le proprie attività è sufficiente pretendere dalla Team di escludere dal consuntivo 2020 l’importo che avrebbero dovuto corrispondere le attività stesse.

Inoltre, non sarebbe necessario spalmare questa mancata entrata su altre utenze in quanto per questi mesi di chiusura “forzata” delle attività commerciali il servizio di raccolta da parte della Team stessa oggettivamente non è stato svolto.

Infine, sarà nostro compito vigilare affinché si passi dalle parole ai fatti da parte dell’amministrazione comunale.