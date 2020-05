VIDEO - FOTO / SABATO RIAPRIRA' IL CORSO MA E' SEMPRE MACCHIATO ED OGGI IL CAOS CON LE PASSERELLE

Corso San Giorgio è sempre sporco nonostante il Comune abbia speso più di 37 mila euro per affidare sotto soglia ad una ditta il lavoro per la ripulitura. Si tratta della seconda volta che viene messo in atto un intervento del genere, la volta scorsa era stata la ditta Macinati (Che ha vinto l'appalto anni e anni fa per la ristrutturazione del Corso) ad occuparsi della pulizia ma il direttore dei lavori non ritenne l'intervento soddisfacente. Stamattina si sono registrati momenti di tensione tra la ditta che stava effettuando l'intevento di pulitura e alcuni cittadini che non riuscivano a passare per la mancanza assoluta di passerelle poste solo dopo le proteste in alcune zone transennate. E' dovuto intervenire anche l'assessore Di Bonaventura per trovare una soluzione immediata. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari evidenzia che questo non sarà un intervento definitivo e soprattutto che si è deciso di intervenire in questo periodo di emergenza Covid 19 per dare ai cittadini anche un maggior senso di sicurezza. Da sabato sarà riaperto il cuore della città.

