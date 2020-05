FINA: «RINGRAZIO I CONSIGLIERI, IL PD DI NUOVO IN CAMPO»

“Ringrazio i sette consiglieri comunali che a Montorio al Vomano si sono assunti la responsabilità delle dimissioni, determinando la decadenza del sindaco e lo scioglimento del Consiglio”: inizia così la dichiarazione del segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina.



Fina auspica che “quello di oggi sia un nuovo inizio per un territorio dalla storia importante e prestigiosa, un centro nevralgico della montagna teramana. L’impegno del Pd a Montorio sarà quello di essere in campo, per contribuire a dargli un’amministrazione all’altezza di queste caratteristiche. Il percorso intrapreso su base regionale trova in Montorio uno snodo decisivo, e passa dal coinvolgimento delle energie migliori per la costruzione di una valida proposta amministrativa”.