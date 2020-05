FOTO / ASSEMBLEA DEI SINDACI A TERAMO PER PARLARE DELLA RIPRESA, D'ALBERTO: «COGLIERE L'OCCASIONE DEL CORONAVIRUS PER RILANCIARE LA RICOSTRUZIONE SENZA PERDERE DI VISTA LA QUESTIONE BPB»

Assemblea dei Sindaci della Provincia di Teramo, oggi al Parco della Scienza del Comune di Teramo con il seguente ordine del giorno:

Fase 2. Sicurezza, salute, ripresa. Il ruolo degli enti locali a fianco di cittadini e mondo del lavoro. Le istanze delle parti sociali per il monitoraggio delle azioni e un percorso comune.

Si è parlato molto della ricostruzione ma non solo. Il Sindaco di Teramo D'Alberto ha evidenziato che: «Occorre cogliere questo momento del Coronavirus per rilanciare anche il tema della ricostruzione perchè c'è il rischio - ha detto D'Alberto - che possiamo rimanere coinvolti dalla Pendemìa. Va pretesa dal Governo la semplificazione (modello Genova) della ricostruzione legato anche all'emergenza coronavirus. Ci sta scoppiando in mano anche la questione della BPB, in provincia ci sono 50 filiale che vogliono chiudere. Non è possibile che una banca del territorio sia diventato un terreno in cui la quota abruzzese verrà penalizzato fortemente. Il tema di servizi sociali sarà portato avanti così come la sburocratizzazione, il tema delle zone rosse».

Tra la novità chieste quella sollevata dal Sindaco di Giulianova da inoltrare all'assessore regionale Febbo di gestire ogni comune le spiagge libere, tutto questo in attesa del nuovo DPCM atteso tra oggi e domani dal Governo.

