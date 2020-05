VIDEO / LA REGIONE ABRUZZO DICE SI ALLE SECONDE CASE, ALLA RISTORAZIONE, AL MARE, AI NEGOZI ARTIGIANI. MARSILIO FIRMA NUOVE ORDINANZE PER QUESTO FINE SETTIMANA E FEBBO CRITICA L'INAIL E L'INPS SULLE SPIAGGE E CASSA IN DEROGA

La Regione Abruzzo andrà avanti con le proprie ordinanze applicando tutta la rigidità possibile ma convinta che occorre riaprire la regione da subito. Per questo tra oggi e domani il presidente Marco Marsilio firmerà importanti e nuove ordinanze sulla ristorazione, per i balneatori, gli artigiani e il commercio ma anche per la riapertura delle seconde case.

Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo di ritorno da Roma dove il Governo ha incontrato tutte le Regioni italiane.

«La ristorazione da lunedi riaprirà - ha detto Febbo - solo su prenotazione. Per le altre attività vogliamo che inizi a circolare un pò di economia. Vorrei ricordare che siamo ancora fermo - ha proseguito Febbo - l'Inps e il governo non pagano ancora la cassa integrazione, non tutti gli autonomi hanno preso i 600 euro, c'è necessità di aprire per ricominciare. Noi faremo le nostre ordinanze notificandole anche al Governo pur non volendo arrivare allo scontro. Abbiamo deciso che si potrà raggiungere le seconde case e pernottare nel fine settimana, dal venerdì e che gli agriturismo potranno rimanere di nuovo aperti. Ordinanze che saranno sottoposte al presidente Marsilio già da domani, per cercare di dare un significato importante alla nostra economica regionale sempre ricordando che bisogna uscire con le mascherine e rispettare le distanze. I balneatori dovranno applicare le norme. Il commercio al minuto sarà aperto, compreso l'abbigliamento, qui la prova nei camerini e il capo misurato sarà sottoposto alla vaporizzazione, così come i camerini dovranno essere sanificati. Riapriamo tutte le attività artigiane.

Ci è dispiaciuto che le ordinanze dell'Inail sono uscite ieri per i balneatori e la somministrazione, la cosa non ci è piaciuta, siamo rimasti sconcertati che le ordinanze sono state scritte senza conoscere la materia e con misure eccessive, in base a quanto scritto c'è il rischio che non riapra nessuno...gli ombrelloni, per esempio devono stare ad una distanza fino a quattro metri quadri ed ogni ombrellone, occupare oltre 21 metri. Noi come Regione Abruzzo faremo delle ordinanze a parte. Così non va».

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE FEBBO