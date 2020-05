CAVALLARI IN SOPRALLUOGO SU PONTE SAN GABRIELE IN VISTA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

Nella mattinata di ieri, mercoledi 13 Maggio, Comune, ANAS Spa - Gruppo FS e ditta appaltatrice del lavori, hanno effettuato un sopralluogo propedeutico all'inizio dei lavori di messa in sicurezza di ponte San Gabriele, che prenderanno il via nei prossimi giorni. Per il Comune erano presenti l'assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, il dirigente ed un tecnico dello stesso settore municipale, mentre per l'Anas era presente l’Ing. Ricci del Compartimento Abruzzo, accompagnato da un tecnico.

La verifica aveva lo scopo di stabilire le modalità di svolgimento dell’intervento oltre che valutare il riverbero dello stesso sulla viabilità e di conseguenza studiare le misure da mettere in campo per ridurne gli effetti.

I lavori, che da contratto devono essere realizzati in 180 giorni, cominceranno dai pilastri per poi procedere lungo la parte superiore del ponte. Nella prima parte pertanto, non si avranno ripercussioni dirette sul traffico mentre, ovviamente, sarà interessata la parte di lungofiume sottostante, per il posizionamento dei mezzi necessari. Il cronoprogramma prevede che i lavori sulla carreggiata automobilistica dovrebbero essere effettuati nel periodo in cui il traffico è meno intenso e ciò potrebbe già fornire un primo contributo alla riduzione dell’impatto. Sono state comunque valutate le misure da introdurre per disciplinare la mobilità nel periodo in cui sarà direttamente interessato il ponte e l’analisi ha permesso di considerare gli aspetti necessari per limitare al massimo l'impatto dei lavori.

L'interlocuzione di ieri è stata particolarmente importante proprio per raggiungere le finalità per le quali era stata convocata e implicitamente consolida, vista la fluidità degli scambi informativi, una sempre più intensa collaborazione fra le parti. D'altronde con l’ANAS SPA - Gruppo FS ed in particolare con l’Ing. Marasco, Capocompartimento d’Abruzzo, e i suoi collaboratori, è stato consolidato un rapporto che rende più agevole l’operatività e la conseguente valutazione degli altri interventi da mettere in campo, anche per quanto attiene la ricostruzione post-sisma. L’assessore Cavallari ritiene particolarmente positivo e proficuo tale rapporto, considerato che la rinnovata intesa tra i due enti favorisce la collaborazione necessaria, se non indispensabile, per la nostra città. E il Sindaco D’Alberto parla di intervento storico conseguito in virtù dell’attento lavoro dell’amministrazione.