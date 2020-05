BERARDINI (M5S): CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E COMUNI CON PIU’ DI 50000 ABITANTI TRA I BENEFICIARI DEL BONUS BICICLETTA. TERAMO, CHIETI, L’AQUILA E PESCARA SARANNO INCLUSE

“Sono contento e con piacere ho avuto conferma dalle parole del Ministro dell’Ambiente Costa che il “bonus bicicletta” sarà esteso anche ai capoluoghi di provincia come Teramo ed ai comuni con più di 50.000 abitanti, come da me auspicato” in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini.

“Nel decreto Rilancio, art. 205, si legge che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un ‘buono mobilità’, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione