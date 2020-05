IL COMUNE INTERPELLA INUTILMENTE L'ANAC SULLA GESTIONE DELLO STADIO BONOLIS E PERDE ALTRO TEMPO...PRESTO (SI FA PER DIRE....) LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO AL VECCHIO GESTORE?

L'Anac ha risposto al Comune che l'interpellava sulla questione della gestione dello stadio Bonolis, definendo 'irricevibile' il quesito perchè si tratta di una vicenda di 12 anni fa, quando l'impianto fu ceduto alla Cantagalli Appalti dopo la realizzazione, in project, del centro commerciale Gran Sasso. L'Anac ha motivato la sua incompetenza a valutare la materia perchè "non si tratta di una procedura di gara", bensì di un contenziono sorto "in fase di esecuzione del contratto". Questo vuol dire che la questione resta esattamente al punto di partenza e la valutazione dei requisiti della Cantagalli Appalti - necessari allora, nel 2008, per l'assegnazione della gestione del Bonolis -sptta ora al Comune che dovrà prendere una decisione. Franco Iachini dunque, aspetta di capire se potrà essere a questo punto, il vero gestore del Bonolis, dopo aver pagato a Sabatino Cantagalli diverse centinaia di migliaia di euro in passaggi di quote e interventi strutturali sull'impianto. Le soluzioni deve prenderle, al più presto, senza perdere altro tempo, il primo cittadino, visto che si sta aspettano da un anno la conclusione della trattativa con il relativo passaggio della gestione. Tra le soluzioni: una possibile revoca dell'affidamento al vecchio gestore e l'indizione di una nuova gara di appalto. o l'assegnazione temporanea a Iachini. Ufficio tecnico...permettendo.