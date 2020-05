IL SINDACO DI BONAVENTURA (NOTARESCO) SFIDUCIA LA TADDEI, LEI SOLLEVA PERPLESSITA' SU UNA DELIBERA

Venerdì 15 l’ex assessore al sociale del Comune di Notaresco si è vista recapitare il decreto di sfiducia dal sindaco, nonché presidente della provincia, di Bonaventura.

Nel decreto si legge che l’assessore al sociale Mariagrazia Taddei non avrebbe più la fiducia necessaria a continuare nel suo operato all’interno della giunta comunale, velatamente o neppur tanto, vengono richiamati gli ultimi episodi accorsi proprio nella giunta stessa, quando l’ex assessore con responsabilità e giudizio aveva sollevato alcune perplessità circa il punto all’ordine del giorno: la richiesta di “comando” del responsabile finanziario e del personale del ente comunale. “In qualita di assessore, avevo sollevato non poche perplessità sulla richiesta e vedendo poi “scomparire” dall’ordine del giorno e dalla votazione di giunta la richiesta, ho preteso di verbalizzare quanto accaduto e di porre nero su bianco il mio dubbio circa la legittimità. Credo di aver operato al meglio nel rispetto dei miei elettori e dei cittadini tutti. Rea di aver agito correttamente ho un unico dubbio: che la mia “espulsione” sia dovuta alla propensione del sindaco di Bonaventura a preferire gli “yes man” che in giunta votano indipendentemente dal proprio pensiero ma su ordine di scuderia.”, scrive la Taddei.

Il dubbio dell’assessore Taddei pare più che lecito, infatti, sull’albo pretorio del comune di notaresco vi è la delibera di giunta del 9 maggio che autorizza il comando del responsabile Finanziario con il voto di una giunta “ridotta” a soli 3 membri presenti e votanti su 5 e malgrado il parere tecnico del segretario comunale che pure ha espresso il seguente parere:"ritiene allo stato intempestiva e non coerente con gli atti di programmazione dell'ente la concessione del comando".