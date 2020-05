VIDEO / IL COMUNE LANCIA UN QUESTIONARIO PER RIMODULARE LE CORSE DEI BUS A TERAMO

«Cambieremo orari, si chiama rimodulazione dei tempi e dei modi che attraverso un questionario avrà un quadro di come, quando e quanto viene utilizzato il trasporto pubblico a Teramo». La convivenza con il virus impone dunque una nuova dimensione anche degli orari di ingresso di uffici e scuole. Forse è un addio al traffico degli orari di punta, sicuramente l'intento dell'assessore Maurizio Verna è quello di organizzare il trasporto pubblico locale in modo da spalmarne la fruizione.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE VERNA

OGGETTO: Trasporto pubblico locale – Rimodulazione degli orari per gestione fase 2 emergenza - Ricognizione fabbisogno domanda di mobilità.

La fase emergenziale che vive il nostro paese, specialmente nell’attuale fase 2 con la riapertura di svariate attività produttive e l’allentamento delle misure di lockdown che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, impone, già nel breve periodo, la responsabile necessità di programmare azioni di supporto alla vita quotidiana, onde assicurare condotte ispirate alla massima prudenza e finalizzate a prevenire eventuali recrudescenze del virus fra la popolazione.

Tra le dette azioni assume di certo un primario rilievo intervenire sulla programmazione del trasporto pubblico locale, che appare in generale uno dei settori più critici.

Con l’obiettivo ultimo di questa amministrazione che è quello di redigere il Piano Regolatore Territoriale degli Orari (P.R.T.O) da utilizzare quale strumento principe per un migliore utilizzo della città, che sappia realizzare il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo, siamo sin d’ora mossi dall’intento di trovare soluzioni efficienti e sicure in relazione alla fase storica che stiamo vivendo oltre che adeguate alle effettive esigenze di mobilità del nostro territorio, evitando fenomeni di concentrazione in alcune fasce orarie.

A tal fine abbiamo per intanto predisposto un modulo google di facile e veloce compilazione (raggiungibile al seguente link: http://www.comune.teramo.it/index.php?id=324) per acquisire preliminari informazioni necessarie ad una prima mappatura e successiva elaborazione dei dati.

Il modulo verrà diffuso anche sui canali social di questo Ente, invitando la cittadinanza tutta alla relativa compilazione.

Al fine di ottenere la più ampia possibile risposta al questionario, riteniamo particolarmente utile chiedere la Vostra collaborazione quali Organizzazioni di Categoria (con invito a diffonderlo tra gli operatori di settore) e datori di lavoro (con invito a diffonderlo tra i dipendenti o per le scuole ai genitori ed agli studenti) e comunque come aggregatori delle più svariate realtà locali, per effettuare una preventiva mappatura dei tragitti casa-lavoro onde adattare le esigenze della ripartenza dell'economia locale con l'utilizzo dei trasporti pubblici, con l’obiettivo di assicurare il contingentamento dei passeggeri e la sicurezza.

Nell’ottica, poi, di istituire un tavolo di concertazione in materia, Vi chiediamo di voler trasmettere agli scriventi – tramite riscontro all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – il nominativo di un Vostro referente, con relativi dati telefonici e di posta elettronica.

Nel ringraziarVi per la cortese collaborazione, Vi inviamo i più cordiali saluti.

L’Assessore alla Mobilità Il Sindaco

Maurizio Verna Gianguido D’Alberto