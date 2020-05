VIDEO / ECCO LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA IN ABRUZZO

 Oltre ad aver partecipato fattivamente alla stesura del testo di Legge 118/2020 recante “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, trovando maggior copertura finanziaria rispetto alla stesura iniziale e partecipando alla riscrittura dell’articolato finale di legge, che prevede una serie di misure di sostegno economico in favore del tessuto economico abruzzese, circa € 40.000.000,00 a fondo perduto. Il Gruppo di Forza Italia ha proposto:

o Emendamento per aumentare il fondo per destinato alle iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà + € 100.000,00 rispetto agli iniziali € 150.000,00, con un nuovo stanziamento definito in € 250.000,00, includendo anche gli Empori sociali oltre a tutte le Associazioni che gestiscono mense.

o L’inserimento, nel testo di legge, del supporto economico ad Associazioni ed Enti che si occupano dell’istruzione della prima infanzia, oggetto di chiusura ed evidente danno economico. Oltre 300.000,00 saranno destinati, a fondo perduto, a tali attività.

o La creazione di un fondo, definito come Ecobonus/sismabonus per compartecipare alle spese che gli enti pubblici potranno sostenere per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici pubblici + 1.500.000,00.

o La creazione di un fondo di € 1.000.000,00 per i comuni abruzzesi, con particolare rigiardo a quelli definiti “zona rossa” per il ristoro delle spese sostenute per l’emergenza COVID-19.

o In accordo all’assessorato allo Sport, la creazione di un fondo per il sostegno delle associazioni culturali (Delega dell’Assessore Mauro Febbo) e Sportive, per un totale di € 3.000.000,00 (2 milioni allo sport ed 1 milione alla cultura) cui seguirà un bando per destinare tali fondi, sempre a fondo perduto.

o La creazione, unitamente ad altri consiglieri regionali, di un fondo da destinare alle imprese che operano nel campo dell’informazione: Emittenti televisive, radiofoniche, Carta stampata ed informazione del web. Tutte queste attività saranno destinatarie di appositi finanziamenti regionali a fondo perduto, quantificati in € 420.000,00. A riguardo uscirà apposito bando gestito dal Corecom.

o La copertura, con circa € 3.000.000.00, per l’erogazione finanziaria delle borse di studio per tutti gli studenti universitari meritevoli. Il contributo andrà alle ADSU abruzzesi che, sommando il contributo statale, erogheranno, entro il mese di Giugno, tale provvidenza.