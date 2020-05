FOTO / VANDALI IN AZIONE NEL CAMPETTO DI VILLA MOSCA, ROTTE LE RECINZIONI, DIVISORI E CESTINI. L'ASSESSORE DI BONAVENTURA SU TUTTE LE FURIE, CHIEDE RISPETTO PER IL BENE COMUNE

Vandali in azione la scorsa notte nel campetto di Villa Mosca. Ignoti hanno danneggiato diverse recinzioni, divisori e cestini con dentro i rifiuti, poi dopo essersi "divertiti" sono andati via. A compiere il gesto, quasi sicuramente, una banda di ragazzini annoiati che hanno pensato di divertirsi così danneggiando un bene pubblico. Su tutte le furie l'assessore Valdo Di Bonaventura che torna a chiedere maggiore attenzione e meno atti vandalici che vanno come sempre a discapito della collettività.