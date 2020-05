TPL TERAMO, VERNA REPLICA A D'ANNUNTIIS E CHIEDE DI APRIRE UN TAVOLO DI CONFRONTO

Leggo l’ennesima risposta rilasciata dal sottosegretario regionale ai trasporti D’Annuntiis al Comune di Teramo e, senza l’intenzione di creare polemiche ma animato dal solo scopo di migliorare i servizi ai nostri cittadini, esterno alcuni dubbi, che rimandano alla domanda: siamo in grado di definire una abnorme sperequazione quella che esiste tra i capoluoghi di provincia abruzzesi in relazione agli stanziamenti in favore del trasporto pubblico locale? E se sì, come e con quali tempi si intende procedere per eliminarla? Lo scrive in una nota l'assessore Maurizio Verna.

L’abnorme sperequazione si dimostra con dati oggettivi e inconfutabili, tranne un valore di stima per la sola città di Pescara il cui servizio di trasporto pubblico locale è svolto direttamente dalla Tua:

Comune di Teramo

Superficie totale comunale in km quadrati 152,84

Abitanti totali del comune 53.919

Stanziamento regionale in euro 2.054.401,13 fonte Determina Regionale n.DPE 001/03 del 21/01/20

km totali percorsi dal TPL 1.037.139,00

rapporto stanziamento/abitante 38,10 euro/abitante

rapporto stanziamento/superficie 13.441,51 euro/km quadro

Comune di Chieti

Superficie totale comunale in km quadrati 59,57

Abitanti totali del comune 50.414

Stanziamento regionale in euro 3.654.657,21 fonte Determina Regionale n.DPE 001/03 del 21/01/20

km totali percorsi dal TPL 1.600.000,00 (stima)

rapporto stanziamento/abitante 72,49 euro/abitante

rapporto stanziamento/superficie 61.350,63 euro/km quadro



Comune de L'Aquila

Superficie totale comunale in km quadrati 473,91

Abitanti totali del comune 69.373

Stanziamento regionale in euro 4.173.151,07 fonte Determina Regionale n.DPE 001/03 del 21/01/20 Stanziamento comunale in euro 3.726.046,00

km totali percorsi dal TPL 3.261.235,00 fonte Delibera Giunta Comunale dell'Aquila n.366 del 05/09/19

rapporto stanziamento/abitante 113,87 euro/abitante

rapporto stanziamento/superficie 16.668,14 euro/km quadro

Comune di Pescara

Superficie totale comunale in km quadrati 33,95

Abitanti totali del comune 118.943

Stanziamento regionale in euro 7.600.000 stima- la Regione autorizza Tua a percorrere circa 3,5 milioni di km

km totali percorsi dal TPL 3.138.049,00 stima del kilometraggio dell'Area Metropolitana servita dalla ex GTM

rapporto stanziamento/abitante 63,89 euro/abitante

rapporto stanziamento/superficie 223.858,61 euro/km quadro

Perché il comune di Chieti ha quasi 2 volte lo stanziamento del Comune di Teramo avendo meno abitanti e meno superficie complessiva?

Perché il comune di Pescara ha quasi 4 volte lo stanziamento del Comune di Teramo, avendo solo circa il doppio degli abitanti ed un quinto della superficie complessiva da raggiungere?

Perché il comune di Pescara ha un rapporto stanziamento/superficie circa 17 volte superiore del Comune di Teramo?

Perché il comune de L’Aquila ha oltre 2 volte lo stanziamento del Comune di Teramo avendo solo un terzo degli abitanti in più?

Alla luce di questi dati, la città di Teramo può essere considerata la Cenerentola d’Abruzzo per il trasporto pubblico locale?

Chiedo allora al sottosegretario D’Annuntiis, alla luce di questi dati: la città di Teramo può essere considerata la Cenerentola d’Abruzzo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale?

Il Comune di Teramo è disponibile ad aprire un tavolo di confronto per valutare approfonditamente e nel dettaglio ogni aspetto della questione.