PILOTTI LASCIA DA CAPOGRUPPO PD PER COLPA DELLA MOZIONE SPECA-MORRA

E' stata la mozione dei Consiglieri Massimo Speca e Giandonato Morra “Predisposizione iniziative volte ad incentivare e sostenere il commercio e le imprese sul territorio comunale” che si trova al punto 12 del consiglio comunale di domani al Parco della Scienza a compromettere i già complicati rapporti tra Speca e Pilotti e che ha portato alla decisione di quest'ultimo a dimettersi da capogruppo Pd. Pilotti avrebbe ritenuto non opportuno firmare la mozione con l'ex candidato sindaco Morra e da qui la decisione di lasciare. Domani a proposito di mozioni ne sono previste troppe mai viste prima in assise. Un consiglio senza emozioni ma con tante mozioni. La curiosità è ora chi prenderà il suo posto come capogruppo? La scelta è assai ristetta. Sicuramente qualcuno, si dice, vicino a Speca, Mariani e la Di Pasquale.