MANCATA BANDIERA BLU, L'ASSESSORE COLONNELLI (ALBA ADRIATICA) LE SUONA AGLI OPINIONISTI DELL'ULTIM' ORA ED INVITA ALLA COLLABORAZIONE

«Circa la mancata assegnazione della bandiera blu al Comune di Alba Adriatica, sono state diffuse attraverso i social, notizie ed informazioni non sicuramente utili ad informare la Città, apparendo piuttosto quale maldestro tentativo di imputare la mancata assegnazione del vessillo ad una responsabiltà di questa Amministrazione. E’ doveroso quindi quindi fare chiarezza». Lo scrive in una nota l‘assessore all’ambiente Nicolino Colonnelli.

«In questi 2 anni l’assessorato di riferimento unitamente al responsabile dell’ufficio competente ha messo in campo una serie di iniziative ambientali che hanno permesso all’Ente di incrementare il punteggio attribuito dalle Fee, e di raggiungere nell’ultimo quadriennio (2016/2019) una classificazione delle acque d balneazione con risultato di qualità “buona” su due punti di prelievo ed “eccellente” in altri due punti. Il giudizio viene attribuito sulla base delle risultanze dei dati dell’ultimo quadriennio e purtroppo nel 2016 - anno in cui questa Amministrazione non era in carica- ci sono stati divieti di balneazione e i dati assunti e certificati questa amministrazione, non ha il potere di farli sparire. Per ottenere il vessillo è necessario raggiungere l’eccellenza in tutti i punti di prelievo nell’arco dell’ultimo quadriennio e le motivazioni della mancata assegnazione come si evince, dalle comunicazioni della FEE fanno riferimento al problema della “non conformità percentile” proprio a causa del risultato negativo dell’anno 2016, anno che rientra nel quadriennio di riferimento. I cittadini ed i potenziali turisti vanno informati correttamente , rassicurandoli sulla buona/eccellente balneazione delle nostre acque restando comunque fiduciosi di poter riconsegnare il prestigioso vessillo alla Nostra Città, consapevoli che il traguardo potrà essere raggiunto oltre che con l’impegno di questa Amministrazione - eventualmente responsabile per gli anni 2018/2019 che hanno sempre riconsegnato risultati positivi- con la collaborazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi di natura ambientale non ultimo una corretta gestione della raccolta differenzia.