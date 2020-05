VIDEO / E' BAGARRE SUL REGOLAMENTO DELL'IGIENE URBANA IN CONSIGLIO COMUNALE A TERAMO: LA MINORANZA CHIEDE DI RITIRARE IL PROVVEDIMENTO. NEL CAOS I CONDOMINI

Minoranza all'attacco della maggioranza oggi in consiglio comunale. Sia sulla mozione per il rilancio economico della città post coronavirus che sul regolamento dell'igiene urbana che sarà approvato, forse e a maggioranza con il voto contrario della minoranza, a conclusione della giornata di oggi. Piovono emendamenti e critiche sugli uffici comunali e sull'assessore all'ambiente Martina Maranella che ha sposato il regolamento mai fatto prima a Teramo. Il consigliere Osvaldo Di Teodoro (Italia Viva) ed il suo gruppo hanno fortemente criticato questo regolamento tanto che per protesta è entrato in aula con un bidone per la raccolta del vetro, suscitanto lo stupore dei presenti e del presidente del consiglio come a dire che questo provvedimento è da ritirare immediatamente. Sembra infatti che nelle voluminose pagine ci siano punti che andrebbero a contrastare quanto già previsto nel regolamento della differenziata in casa Teramo Ambiente.

Tra i tanti problemi sollevati da Franco Fracassa c'è quello della documentazione arrivata nelle mani della minoranza ma anche della maggioranza solo tre giorni fa perchè gli uffici non erano pronti a rispondere. Fracassa ha denunciato che questo problema esiste da anni e che per ottenere quello che viene chiesto occorre spesso e volentieri l'ordine del Prefetto. Ha parlato di "deriva" di questa amministrazione, Giandonato Morra che ha invitato alla riflessione sull'argomento igiene urbana.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE MARANELLA

ASCOLTA QUI IL CONSIGLIERE FRACASSA