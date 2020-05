ABRUZZO, GRUPPO CONSILIARE LEGA: “CURA ABRUZZO 2, LA RIPARTENZA DELLA NOSTRA REGIONE”

“Il capogruppo Pietro Quaresimale e i consiglieri tutti, Simone Angelosante, Sabrina Bocchino (prima firmataria del provvedimento), Luca De Renzis, Antonio Di Gianvittorio, Emiliano Di Matteo, Vincenzo D’Incecco, Antonietta La Porta, Manuele Marcovecchio, Fabrizio Montepara e gli assessori Nico Campitelli, Piero Fioretti, Emanuele Imprudente e Nicoletta Verì, esprimono soddisfazione e orgoglio per l’approvazione della misura di legge Cura Abruzzo 2 che offrirà, nel concreto, un aiuto alle famiglie e alle imprese abruzzesi per la ripartenza post lockdown“. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare in Regione: “una misura di legge andata in porto grazie al lavoro sinergico della coalizione di centrodestra di cui la Lega detiene la maggioranza relativa. Alle politiche degli annunci del governo centrale stiamo rispondendo con la politica dei fatti per andare incontro a quelle che sono le esigenze quotidiane della nostra comunità: 40milioni a fondo perduto per le imprese del commercio,artigianato e professionisti; 7milioni per incrementare la dotazione del bonus famiglia;4milioni per il turismo balneare;3milioni per la copertura totale delle borse di studio; 1,5 per bonus sisma sugli immobili pubblici; 2milioni per le associazioni sportive; 1,3milioni per asili,scuole paritarie e sostegno agli studenti fuori sede; 1milione ai comuni per spese Covid19; 1,7milioni ai comuni ex zona rossa , 1milione per le associazioni culturali e 1milione per la polizia locale“, concludono i consiglieri leghisti.