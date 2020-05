DUE NUOVE ROTONDE: A FRONDAROLA E PIANO DELLA LENTA

A seguito di contatti intercorsi con l’ANAS, il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, comunicano che nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria di Frondarola, cui farà seguito analogo intervento per la realizzazione della rotatoria di Piano della Lenta.

L'operazione, attesa da molto tempo e richiesta dall'amministrazione con sollecitudine alla stessa Anas, è resa possibile grazie alla felice relazione che intercorre tra i due enti, rinsaldata proprio negli ultimissimi anni. A questo proposito, il sindaco e l’assessore ringraziano l’ANAS compartimento Abruzzo ed in particolare il direttore Ing. Marasco e l’Ing. Ricci che ancora una volta manifestano attenzione e sensibilità verso il nostro territorio.