MASTERPLAN EX PSICHIATRICO, IL PD: «UN PASSO IMPORTANTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO»

Nella giornata di ieri l’Università degli Studi di Teramo, la A.S.L. e il Comune di Teramo hanno siglato l’accordo di programma per dare avvio al tanto atteso recupero della sede dell’ex manicomio della città capoluogo.

Un primo passo fondamentale per la valorizzazione di Teramo, realizzabile grazie ai fondi masterplan destinati per l’opera dalla precedente Giunta Regionale a guida P.D., presieduta da Luciano D’Alfonso, a cui va il nostro più sincero ringraziamento per l’attenzione rivolta al nostro territorio.

Questo importante finanziamento, al pari di quelli destinati da masterplan per la delocalizzazione della centrale elettrica della Cona e per la realizzazione del polo agro bio veterinario, denota la visione strategica di crescita culturale e economica che il Partito Democratico ha sempre avuto sulla città di Teramo; una visione tesa alla valorizzazione del territorio e al ridare alla nostra città la dignità di Comune capoluogo, troppe volte calpestata per miopie politiche.

Oggi Teramo non può e non deve perdere l’occasione di favorire al massimo il rapido avvio di questa importante opera, affinché l’Università e la città tutta possano godere del recupero e della conseguente messa in esercizio di un importante spazio del nostro centro storico, da troppo tempo sottratto alla collettività per la mancanza di fondi.

Il Partito Democratico di Teramo sarà protagonista di questo passaggio spendendosi, come ha sempre fatto, per favorire la conclusione delle attività procedimentali comunali, propedeutiche all’inizio dei lavori, nel minor tempo possibile, affinché l’impegno profuso dal precedente governo regionale, dall’Università e dalla A.S.L trovi riscontro immediato nelle attività del Comune.

Partito Democratico – Unione Comunale di Teramo