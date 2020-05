VIDEO / IL SINDACO D'ALBERTO REPLICA A FRACASSA: «RACCONTA COSE FALSE SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, EVITIAMO DI STRUMENTALIZZARE»

Il consigliere comunale Franco Fracassa ( Futuro In ) racconta cose false sulla ricostruzione leggera le cui pratiche non sono ancora state trasferite al Comune dall'Usr. Lo spiega il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto durante una conferenza stampa, in replica alle accuse mosse, ieri, da Fracassa

( ASCOLTA QUI) al primo cittadino. Oggi incontro con l'Usr per discutere anche delle unità di personale da assumere. Le funzioni resteranno in capo all'Usr per almeno un anno per poi essere trasferite presso il Comune. Sarà completata anche la graduatoria del personale ma non in base alla selezione della politica. Le selezioni pubbliche vengono fatte dagli uffici non dal Sindaco sul merito. Forse altri sono abituati a fare questo. Evitiamo di strumentalizzare sulla pelle dei cittadini. Va invece recuperato il tempo perso.

ASCOLTA QUI IL SINDACO DI TERAMO