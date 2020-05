VIDEO / FRACASSA RI-REPLICA AL SINDACO D'ALBERTO: «NON HA IL CORAGGIO DI AMMETTERE I PROPRI ERRORI, HA FALLITO»

Ri-replica al Sindaco di Teramo il consigliere comunale di Futuro In Franco Fracassa sulla questione del blocco delle oltre 800 pratiche post sisma al Comune di Teramo. E lo fa spiegando tutti gli impegni che si era preso senza poi fare nulla per portarli avanti sia sull'assunzione dei tecnici che sulla selezione stessa. Il Sindaco di Teramo il 5 febbraio di quest'anno ha fatto fare il bando: il 15 aprile solo due persone hanno accettato di fare le pratiche. Oggi è costretto a rivolgersi a Rivera perchè lui non è stato capace: «ha fallito in questo». Altri sindaci stanno già lavorando su queste pratiche. Il Comune di Teramo no: «non le sta portando avanti nessuno». Invito il Sindaco ad un incontro con la stampa, porto i miei documenti: «spero che lui sia presente».

ASCOLTA QUI FRACASSA