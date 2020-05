VIDEO / IL COMUNE ALLE 24 FAMIGLIE CHE LAVORAVANO PER IL SERVIZIO SCUOLABUS: «ABBIAMO INTERESSATO LA REGIONE»

Il Comune risponde alle 24 famiglie tra assistenti ed autisti rimasti senza cassa intergrazione o sussidio per colpa del Coronavirus e che ha visto lo stop del servizio scuolabus dai primi dello scorso mese di marzo. Le 24 famiglie non riescono ad andare avanti e dopo un incontro con il Sindaco hanno saputo che della questione, come conferma ai nostri microfoni l'assessore Andrea Core, sarà interessata la Regione, assessorato al lavoro. Nel frattempo, pero', le 24 famiglie non sono in grado di andare avanti e chiedono un aiuto concreto: subito.

ASCOLTA QUI CORE

Il Comune infine ha disposto i rimborsi ai contribuenti per il trasporto urbano ed anche per il servizio scuolabus del Comune di Teramo come annunciato tempo fa con un atto di giunta comunale.

ASCOLTA QUI CORE