ECCO LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI VOLUTA DAL SINDACO D'ALBERTO

Il Sindaco, con un apposito decreto, ha disposto una nuova organizzazione degli uffici municipali in questa seconda fase dell’epidemia Covid19, che prenderà il via dalla settimana prossima. Le scelte sono state adottate nel rispetto del principio di responsabile precauzione e le nuove disposizioni sono atte a rivedere le attività indifferibili, ampliando quelle individuate in prima battuta e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali, commerciali nonché alle iniziative di carattere socio-culturale che l’Ente intende mettere in campo per fornire supporto e dare impulso alla ripresa.

Fermi restando i principi di sicurezza dettati dalle misure per il contenimento del virus, con l’esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dell’utenza e dei lavoratori e di tutela della salute dei dipendenti, l’apertura degli uffici comunali, dal 1° giugno 2020, osserverà le seguenti modalità:

• l'erogazione della prestazione richiesta dall'utente avverrà, ogni volta che è possibile, tramite modalità telefonica o telematica.

• Se si ha bisogno di recarsi di persona negli uffici bisogna prendere appuntamento, che può essere richiesto telefonando o inviando una email.

• Per entrare negli uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani, utilizzando il gel posto all'ingresso degli stessi e di ognuna delle sedi municipali.

• Non sarà consentito l'accesso a utenti con sintomi da infezione respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°; l'amministrazione si riserva la possibilità di procedere a verificare la temperatura corporea, come previsto dalla vigente normativa.

• Gli orari dei servizi e di accesso al pubblico restano quelli in vigore. Eventuali variazioni saranno approvate con disposizioni successive e comunicate.

Ufficio Protocollo - Ufficio Urp - Ufficio Notifiche

Nel caso sia necessario accedere, tali uffici ricevono nei seguenti orari di apertura, senza appuntamento:

Ufficio protocollo, Via della Banca

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00;

Ufficio Messi notificatori, Via della Banca

martedì dalle ore 9,30 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00, facendo salvi appuntamenti telefonici

URP, al Parco della Scienza

martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, facendo salvi appuntamenti telefonici

E' consentito l'ingresso di 1 solo utente per volta e con le regole sopra descritte. Nell'eventuale fila che si formerà all'esterno, è obbligatorio rispettare la distanza di almeno 1 metro tra un utente e l'altro.

Il Sindaco dichiara: “Abbiamo rimodulato l’organizzazione degli uffici per rispondere alle necessità e per favorire la disponibilità, anche nell’ottica della ripresa. Il Comune di Teramo, in ogni caso, è sempre stato attivo, consapevoli, amministratori e dipendenti, di garantire un presidio fondamentale anche col picco dell’epidemia. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che mai si sono sottratti alle loro responsabilità e che hanno dimostrato ancora una volta grande spirito di servizio e una sensibilità encomiabili”.