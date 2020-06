AGGIUDICATI I LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL FIUME TRONTO

Sono stati aggiudicati, in attuazione della L.R. 17/74, i lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Tronto, per un totale finanziato di € 95.000.

Gli interventi che saranno posti in opera nel territorio dei comuni di Ancarano e Controguerra saranno svolti dall’operatore economico che si è aggiudicato il bando di gara con un ribasso del 32% sull’importo a base d’asta.

Completato l’iter di controllo di legge, verrà stipulato il contratto e i lavori potranno cosi essere immediatamente avviati.

Si tratta del primo di una serie di interventi che il genio civile sta attuando al fine di superare le criticità esistenti sul territorio.

La Giunta Regionale continua ad intervenire per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio, rispondendo con prontezza e fatti concreti all