NOMINE ALL'ASP 1, L'ASSESSORE FIORETTI AUGURA BUON LAVORO AL NUOVO CDA

Nella serata di giovedì 4 giugno 2020 l’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti Portatori di Interesse dell’ASP1 della Provincia di Teramo ha deliberato l’elezione di due componenti del consiglio di amministrazione, Roberto Canzio e l’avv. Alberto Covelli. L’assise, regolarmente costituita, ha designato le nomine in presenza, democraticamente ed in piena trasparenza. Il mio sincero augurio di buon lavoro ai neo-eletti. L’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona rappresenta l’ente cardine per la salvaguardia delle persone più vulnerabili, assicuro sin da oggi la mia più completa disponibilità e collaborazione al fine di perseguire, in piena sinergia tra istituzioni, il rafforzamento e la valorizzazione dall’Azienda. Un particolare ringraziamento all’avv. Elisabetta Cantore, Presidente dell’Asp1, che ha dato avvio al congresso che ha decretato le nuove nomine, e alla dott.ssa Sandra Di Domenico, direttore facente funzione dell'ente, che ha condotto i lavori . Il consesso si è svolto, secondo le misure igieniche di prevenzione e contenimento del virus Covid-19 ed in conformità alle norme del distanziamento sociale, nella Sala “Allende” del comune di Nereto, alla presenza del Sindaco Daniele Laurenzi. Desidero, infine, porgere le mie congratulazioni ai neo-designati al Consiglio di Amministrazione. E' quanto dichiara l'assessore regionale Piero Fioretti stamattina.