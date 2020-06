TORTORETO/ SETTE NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER LA STAGIONE ESTIVA

7 nuovi agenti di Polizia Locale in totale potenzieranno il Comando di Tortoreto per la stagione estiva 2020. Il piano di assunzione sarà scaglionato: quattro dei sette agenti hanno preso servizio dal 1 Giugno ed i restanti tre saranno operativi dal 15 giugno.

Il percorso, finanziariamente sostenuto e pianificato nelle poste del bilancio di previsione 2020, si sta concludendo con le assunzioni dei nuovi agenti a tempo determinato per quattro mesi, attingendo le risorse umane dalla graduatoria già disponibile presso l’Ente. L’Assessore delegato alla Polizia Locale, Arianna Del Sordo, conferma che lo scopo del potenziamento “estivo” dell’organico di pattuglia è quello di garantire un maggior controllo dell’intero territorio, non solo quindi a supporto della gestione alla viabilità ma anche di controlli e monitoraggio delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19.