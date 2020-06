L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE E' STATA LA FORZA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS AD ALBA ADRIATICA, ECCO TUTTE LE COSE FATTE PER AIUTARE I CITTADINI

I punti più importanti dell’attività del COC attivato ad Alba Adriatica il 10 marzo con ordinanza sindacale n° 8 e le cui funzioni (sanità - volontariato- strutture operative locali Viabilità –comunicazione - funzione assistenza alla popolazione- attività scolastica) sono state disciplinate nell’organizzazione con delibera di giunta municipale n° 35 del 23 marzo, sono stati delineati durante una conferenza stampa convocata dal Sindaco Antonietta Casciotti con i volontari.

«La struttura si è resa operativa da subito attraverso la collaborazione dell’Associazionismo locale: Croce Rossa - Croce Bianca – Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia , sezione locale "Lorenzo Cinì" – Caritas – che hanno dato da subito la loro disponibilità a titolo gratuito.

La chiusura del C.O.C. è stata disposta con ordinanza sindacale n° 25 del 5 giugno 2020 determinando comunque lo stato di attenzione in osservanza della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in relazione agi adempimenti necessari da adottare per affrontare eventuali e nuove possibili emergenze.

Andando nello specifico dei servizi attivati e resi si forniscono i seguenti dati:

La Protezione Civile ha impiegato nell’attività di supporto all’Amministrazione Comunale 208 volontari per un totale di ore prestate pari a n° 1046 e per un totale di km percorsi pari 1260.

Prioritariamente la collaborazione ha riguardato i seguenti servizi:

•monitoraggio territorio comunale fine settimana e festivi

•supporto affluenza cimitero

•supporto mercato alimentare

•monitoraggio affluenza poste italiane (pagamento pensioni)

•consegna, supporto e preparazione blocchetti buoni spesa

•servizio ausilio consegna domiciliare

•distribuzione mascherine

•distribuzione puzzle

La Croce Rossa e la Croce Bianca hanno supportato l’Amministrazione comunale nel servizio “Pronto Farmaco” e la Croce Rossa ha inoltre collaborato con il Corpo di Polizia locale allestendo un presidio Sanitario nei punti di accesso al mercato Alimentare del Lunedì dal giorno di riapertura.

La Caritas e l' Associazione De Finis hanno collaborato nella gestione del “ Banco Alimentare”

Il rendiconto dei servizi attivati sono i seguenti:

FUNZIONE SANITA’

Si è provveduto a reperire la disponibiltà di un medico di base e si è attivato il servizio PRONTO FARMACO” rivolto a persone sole over 65, disabili e soggetti immunodepressi.

Sono state gestite n° 42 chiamate con la collaborazione della Croce Rossa e Croce Bianca

La Croce Rossa ha impiegato per i servizi richiesti 24 volontari per un totale di Km percorsi pari a 400

La Croce bianca ha impiegato n° 6 volontari per circa 200 Km percorsi.

Gestite dal Sindaco quale autorità sanitaria n° 92 comunicazioni SIESP sino al 31 maggio per le quali sono stati attivati i controlli previsti.

📌FUNZIONE VOLONTARIATO

Sono stati redatti schemi di convenzione con le Associazioni di Volontariato Croce Rossa, Croce Bianca e Protezione Civile.

Sono stati attivati e gestiti i seguenti servizi:

CONSEGNA, SUPPORTO E PREPARAZIONE BLOCCHETTI BUONI SPESA

A conclusione delle tre fasi istruttorie i nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa sono risultati essere in totale 322 a fronte di 384 domande presentate ( importo dei buoni compresi tra i 150 euro e i 450euro ) per una erogazione complessiva di una somma pari a euro 97.050 euro.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E AUSILIO rivolto a persone sole over 65, disabili e soggetti immunodepressi

i Servizi offerti

•Consegna a domicilio prodotti alimentari e generi di prima necessità - assistite n° 6 famiglie

PROGETTO SOLIDARIETA’ “uniti nel cuore” Solidarietà Alimentare

Con la consegna di pacchi alimentari sono state assistite n° 133 famiglie in fragilità economico/sociale, alcune di queste famiglie erano già in carico ai servizi sociali . Numero 30 Interventi garantiti dalla Caritas Parrocchia S.Eufemia e Associazione De Finis.

Distribuite tramite la protezione civile mascherine a domicilio; raggiunti 3857 cittadini compresi nella fascia di età 50/70 anni e n ° 60 soggetti in disagio socio economico

Prosegue ad opera di volontari la distribuzione delle mascherine a residenti compresi nella fascia di età 71/75 corrispondente a 645 cittadini

Distribuzione giochi bambini puzzle

Raggiunti 471 bambini

n° 428 nella fascia di età 4/8 anni e n° 43 nella fascia di età 3 anni entro il 30 giugno

PROGETTO SOLIDARIETA’ SOSteniamo ALBA ADRIATICA

Apertura di un c/c per sostenere le famiglie in difficoltà durante l’emergenza del Covid 19 attraverso donazioni.

Risultano attualmente accreditate sul c/c euro 8.300 così destinate:

½ ad integrazione del capitolo di bilancio “contributi economici” a sostegno famiglie in fragilità economico/sociale

½ ad integrazione del capitolo di bilancio sostegno pagamento canoni di affitto per famiglie in fragilità economico/sociale ad integrazione degli stanziamenti di bilancio.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Sportello Help Desk

servizio di ascolto e sostegno in favore di cittadini che si sono trovati in particolari situazioni di fragilità gestito direttamente dal servizio sociale professionale per un numero complessivo di ore pari a n° 120

📌FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI VIABILITA’

Tale funzione facente capo al Comando di Polizia locale è stata finalizzata al controllo e monitoraggio del territorio per il rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. connessi all’emergenza sanitaria in corso

Come richiesto con Ordinanze di servizio del Questore di Teramo, la Polizia locale ha assicurato i controlli richiesti circa il rispetto delle prescrizioni Nazionali, regionali e locali diramate per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid19, i cui dati sono stati quotidianamente relazionati anche alla Prefettura di Teramo

Persone controllate 669 persone sanzionate 28 attività e pubblici esercizi controllati 2.141

📌FUNZIONE COMUNICAZIONE

La presente funzione facente capo al Sindaco che con il supporto degli uffici di segreteria generale, ha curato la fase delle comunicazioni alla popolazione mediante l’aggiornamento del sito istituzionale, della pagina F.B. e dell’albo pretorio on line per la pubblicazione e diffusione dei provvvedimenti amministrativi e per la stampa e redazione di manifesti e locandine

📌FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

La funzione facente capo al Sindaco ha curato la fase della comunicazione attraverso la fonica, la sanificazione degli immobili pubblici, le spese di tipografia e la fornitura di DPI

La sanificazione degli edifici pubblici è stata realizzata attraverso numero 3 interventi

Sono state acquistate piantane con dispenser gel per un importo di euro 1.750,70, n° 1700 mascherine per la popolazione per un importo pari a euro 6.014,60, n° 5 pannelli “parafiato” in plexiglass e n° 6 rotoli nastro adesivo Euro 597, 80

Ricevuti dalla Protezione Civile Regionale: 2.700 mascherine Fater , 1.900 mascherine chirurigiche , 1000 guanti e 29 litri di gel per il personale dell’Ente.

📌FUNZIONE AMMINISTRATIVA

La funzione che ha fatto capo all’Ufficio di Segreteria generale ha fornito supporto per la redazione di atti e provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria in corso.

Emesse n° 8 Ordinanze sindacali relative a “ Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID 19”

Si ringraziano tutti i privati cittadini e le associazioni che in forma spontanea hanno attivato azioni di solidarietà nelle modalità ritenute più opportune.

Alba Adriatica ha testimoniato di essere una Comunità che nell’unione e nella condivisone vive e riconosce il valore della solidarietà come desiderio grande dell’anima, tutto ciò sarebbe stato umanamente impossibile senza la generosità di privati cittadini e la gratuita disponibilità del mondo associativo che hanno teso una mano verso chi in questa delicata fase ha vissuto momenti di difficoltà.

Alle Associazioni di volontariato va il mio sincero e profondo ringraziamento, ringraziamento che si estende a tutti quei ragazzi che si sono avvicinati in questo periodo alla Protezione civile per prestare il proprio sostegno.

Un ringraziamento sincero va altresì al responsabile del COC, alla Segretaria comunale e a tutti i responsabili dell'Ente che hanno prestato la loro collaborazione per individuare la giusta soluzione per superare le difficolta' quotidianamente incontrate in collaborazione e armonia con i volontari