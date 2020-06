VIDEO / PROTESTA SILENZIOSA IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ASP 1, SPECA NON SI PRESENTA E SUONA L'ALLERTA AL SINDACO CHE NON FA POLITICA, ENTRA NEL GRUPPO MISTO MIRELLA MARCHESE

E' una protesta solitariae silenziosa quella che ha messo in scena oggi nella seduta del consiglio comunale di Teramo dedicato alla Question Time, il consigliere Massimo Speca (Pd) che vuole suonare come un avvertimento al Sindaco Gianguido D'Alberto per quanto accaduto con la nomina dei consiglieri Covelli e Canzio nell'Asp 1 e con il voto di Mauro Baiocco che si è espresso come Teramo 3.0. Speca ha voluto suonare l'allarme al primo cittadino, avvertito che è oramai ora di iniziare a fare politica e non a perdere tempo come sta accadendo oramai da anni sotto la sua guida.

Oggi è entrata in consiglio comunale, nel gruppo misto, in minoranza l'ex assessore con la Giunta Brucchi, Mirella Marchese che subentra a Giandonato Morra. «In questi due anni di assenza-ha detto la Marchese - non è venuto mai meno il mio impegno in politca. Teramo ha bisogno di ripartire e i teramani meritano risposte celeri, vigileremo affinchè nessuno resti indietro». Mirella Marchese per ora non entra nella Lega.

ASCOLTA QUI MIRELLA MARCHESE