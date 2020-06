VIDEO / CI SIAMO, SULLO STADIO BONOLIS ARRIVA LA SVOLTA, D'ALBERTO REPLICA A SPECA SULL'ASP 1 E ATTACCA IL RUZZO: «HANNO AUMENTATO LE BOLLETTE»

E' un intervento a tutto tondo quello del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto che risponde all'interrogazione proposta dal consigliere Mario Cozzi sullo stadio Bonolis la cui vicenda sembra essere ad una svolta, quella attesa da più di una anno con la cessione nella gestione al presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini.

Il Sindaco replica anche al consigliere Massimo Speca (Pd) che oggi non si è presentato in consiglio comunale per una protesta silenziosa dopo la vicenda delle nomine della Asp1 e attacca il Ruzzo che ha aumentato le tariffe ai cittadini.

