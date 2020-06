TORTORETO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA TASSO, VIA PETRARCA E VIA DANTE

Approvati dalla giunta due progetti esecutivi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sul territorio.

Un progetto riguarda Via Tasso, Via Petrarca e Via Dante, che si trovano in uno stato di ammaloramento diffuso. E' stato quindi individuato un intervento specifico di scarifica con fresatura e la realizzazione di un tappetino di usura in conglomerato bituminoso con il ripristino della segnaletica orizzontale. La somma prevista per la realizzazione dell'opera è di euro 32.0000 circa, escluse spese tecniche , IVA ed ogni altro onere.

L'altro progetto nasce dall'esigenza di sistemare con urgenza e in modo indifferibile il ciglio di valle della strada comunale via Fontanelle in un punto specifico dove , ad oggi, si individua un evidente scivolamento e smottamento della sede stradale, che rende la carreggiata utilizzabile parzialmente. L'intervento prevede la realizzazione di un muro di contenimento in prossimità del tratto di frana per un'altezza di tre metri , a sostegno della scarpata nella zona interessata dallo smottamento. Saranno inoltre posti in opera sistemi di drenaggio delle acque e nuove tubazioni per il deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte. La somma prevista per la realizzazione dell'opera è di euro 54.000 circa, escluse spese tecniche, IVA, e ogni altro onere.

Inoltre, il progetto esecutivo per la riqualificazione di Via Trieste lato ovest, già approvato dalla Giunta Comunale, è in atto la procedura di affidamento dei lavori da parte degli uffici competenti.

L’Amministrazione Comunale mantiene, quindi, gli impegni presi per la messa in sicurezza del territorio e il miglioramento della viabilità.