COMUNE E OPEN FIBER RAGGIUNGONO UN ACCORDO: AL VIA IL RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI, ECCO DOVE

Su diretto interessamento dell'Assessore al LLPP Giovanni Cavallari, è stato raggiunto un primo accordo con la ditta Open Fiber per la calendarizzazione dei lavori di ripristino, a seguito degli scavi eseguiti nel territorio comunale con i quali la società ha introdotto i cavi della fibra ottica.

Si è trattato di una impegnativa interlocuzione, tessuta da un lato in virtù della capacità di mediazione del vicesindaco Cavallari e dall’altro della disponibilità progressivamente ottenuta dalla ditta. “Si è così pervenuti all’intesa – dichiara lo stesso assessore Cavallari - che soddisfa entrambe le parti e risponde ad una necessità ravvisata dall’amministrazione sin dal primo momento, e particolarmente sentita dai cittadini; i quali, pur se favorevoli all’introduzione della fibra ottica per l’utilizzo della Rete, avevano comunque manifestato e richiesto di riportare le strade interessate allo stato di accettabile decoro e sicurezza”. Così, grazie all’intesa, le strade torneranno allo stato preesistente ai lavori. “A ciò si aggiunga – prosegue Giovanni Cavallari - che, in riferimento al piano asfalti predisposto dall’amministrazione, molte delle stesse saranno oggetto di intervento e quindi di complessivo miglioramento del loro stato”.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta in base ad un cronoprogramma condiviso e verranno verificati dall'amministrazione comunale, non solo per quanto attiene la puntualità ma anche per la rispondenza degli interventi alle richieste e alle finalità.

Di seguito il cronoprogramma dei lavori e la relativa durata. Successivamente saranno comunicati gli elenchi degli ulteriori lavori di ripristino di altre zone della città.