VIDEO / VERNA: «NO AI CAVALLETTI PUBBLICITARI LUNGO IL CORSO, IL COMUNE ANNUNCIA SANZIONI. DA SABATO I FURGONI DEL MERCATO SI POTRANNO PARCHEGGIARE SU VIA DELFICO E PIAZZA GARIBALDI»

Non si potranno più esporre i cavalletti pubblicitari lungo il corso ma anche nelle vie limitrofe, a Teramo. Lo stabilisce un regolamento comunale che l'assessore Maurizio Verna ha deciso di far rispettare. Nei giorni scorsi, infatti, la Polizia Locale ha effettuata una serie di sopralluoghi nei negozi che avevano esposto i cavalletti invitandoli a ritirarli. Si rischia una sanzione fino a 400 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Ed oggi gli assessori Verna e Filipponi hanno effettuato un sopralluogo in via Delfico dove da sabato di questa settimana, in occasione del mercato, potranno parcheggiare i furgoni del mercato. Altra zona di sosta dovrebbe essere piazza Garibaldi.

ASCOLTA QUI MAURIZIO VERNA