CAVALLETTI PUBBLICITARI, TOPITTI CHIEDE AL COMUNE UN NUOVO REGOLAMENTO E CRITICA L'INIZIATIVA DI VERNA

Questione cavalletti pubblicitari a Teramo, interviene Antonio Topitti Presidente comunale Confesercenti Teramo con una nota: «In città come in tutte le altre realtà nazionali , in un periodo di emergenza e difficile come quello attuale la promozione delle attività commerciali che lottano per la sopravvivenza va favorita e non ostacolata . Vista la situazione si invita l'Amministrazione Comunale di Teramo a redarre ed approvare un nuovo regolamento in concerto con le associazioni di categoria di riferimento.

Questo non è il tempo dei divieti e delle sanzioni ma quello della collaborazione essendo in gioco la vita delle aziende e delle tante famiglie che ne sono coinvolte come titolari che dipendenti», conclude Topitti .