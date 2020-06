VIDEO/ ITALIA VIVA PRESENTA I COORDINATORI COMUNALI E AVVERTE IL SINDACO D’ALBERTO: “ASPETTIAMO L’INCONTRO”

Sono due i coordinatori comunali di Italia Viva per il comunale presentati oggi in conferenza stampa dall'ex vice sindaco Maria Cristina Marroni. Si tratta di: Lucia Verticelli e di Alfonso Di Sabatino Martina.

Un monito è stato detto, durante l'incontro, all'amministrazione D'Alberto. Italia Viva aspetta da tempo un chiarimento prima di decidere se continuare o meno ad appoggiare il Governo locale. Intanto si lavora per la ricostruzione e non solo.

ASCOLTA QUI LA MARRONI E DI SABATINO