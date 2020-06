A PINETO, PER IL TERZO SABATO, I VENDITORI AMBULANTI NON ESPONGONO LA MERCE PER PROTESTA, MONTICELLI CHIEDE AL SINDACO DI RIPENSARCI SULLO SPOSTAMENTO

A Pineto, per il terzo sabato consecutivo di mercato, i venditori ambulanti hanno deciso di non esporre la propria merce in segno di protesta.

Malcontento sorto contro la scelta fatta dal Comune costiero che ha deciso di spostare le bancarelle in un’altra zona della città, quella di Piazza Roma, più ampia ma fuori dal centro. Un braccio di ferro su cui i venditori ambulanti chiedono al sindaco Robert Verrocchio un incontro per trovare una soluzione immediata che rischia di diventare, con il passare delle settimane, un problema serio per il Comune di Pineto.

“Torni sui suoi passi. Non c’è logica”. È un appello al sindaco di Pineto quello di Luciano Monticelli, consigliere regionale onorario, ex primo cittadino pinetese e ora responsabile nazionale di Italia Viva, che chiede a gran voce un ripensamento circa la decisione di Robert Verrocchio di spostare il mercato settimanale nel piazzale di via Roma.

L’intervento dell’ex sindaco di Pineto va ad aggiungersi alle già numerose proteste che la nuova ubicazione stabilita dall’amministrazione comunale ha suscitato tra gli ambulanti, molti dei quali hanno addirittura deciso di non spostarsi nella zona interessata.

“Se ci guardiamo intorno – è il pensiero in merito di Monticelli – ci accorgiamo che tutte le città, anche quelle più colpite dal Covid-19 come ad esempio Codogno, hanno ripreso con i mercati settimanali in centro. Non vedo dunque perché nel caso di Pineto le cose debbano andare diversamente, ancora di più se ci sono le condizioni perché tutto si svolga nella massima sicurezza”.

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto l’ex sindaco reputa infatti “non comprensibile” la logica che si cela dietro la decisione. “Una scelta – continua Monticelli – che peraltro va a gravare su una categoria tra quelle più penalizzate dall’emergenza sanitaria, letteralmente rimasta al palo per mesi e che ha visto le vendite azzerate. Non c’è motivo di dire che in centro non è possibile garantire distanziamento e sicurezza. E non c’è perché in ogni altro luogo queste vengono garantite proprio in centro”.

Il pensiero del consigliere regionale onorario e responsabile di Italia Viva va inoltre anche alla giornata del sabato. “Occorre – precisa in proposito – che il commercio riparta proprio da lì, perché si tratta di un giorno settimanale particolare e favorevole al commercio. Se la giornata dedicata al mercato fosse ad esempio il lunedì, sarebbe lo stesso? Io credo proprio di no. Abbiamo avuto coraggio, anni fa, nel portare l’area mercatale in centro per rivitalizzare un paese. E allora oggi proprio il sabato potrebbe essere inteso come giorno ‘speciale’ in cui fare di più”.

Un esempio tra quelli citati dall’ex primo cittadino è quello di investire in comunicazione affinché a Pineto fluisca tanta gente, immaginando il centro pinetese come un ‘centro commerciale naturale’ e confidando sull’area parcheggi completamente gratuita sita proprio in via Roma.

“E’ il momento – è dunque l’appello di Monticelli – di tornare sui propri passi e fare la scelta giusta. Il centro è la collocazione naturale del nostro mercato. Facciamolo tornare lì”.