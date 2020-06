FOTO / BARTOLINI (ITALIA VIVA): «LO SCEMPIO DI PIAZZA SANT'ANNA CONTINUA»

«Oggi piazza S. ANNA si è svegliata così. Ancora una volta offesa e svilita. Bottiglie rotte, bicchieri di vino ancira pieni, cartacce. Le pietre nella zona di fianco la copertura degli scavi utilizzate come luogo di banchetti e gozzoviglie varie. Il marmo vicino la fontanella divelto, l' arco in muratura ancora transennato perché pericolante. Torno a chiedere come nella mia interrogazione di qualche giorno fa:- la chiusura della zona di fianco gli scavi almeno nelle ore serali e notturne con una appropriata cancellata.- il ripristino della fontanella- la messa in sicurezza dell'arco.- lo spostamento delle pietre al teatro romano o all' interno degli scavi e nella stessa zona giochi per i bimbi.- ripristino deflusso arredi, rotti e pericolosi.-ripristino della rastrelliera per le biciclette». L'ennesima denuncia arriva dal consigliere comunale di Italia Viva Falvio Bartolini.