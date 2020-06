LA SPIAGGA RISERVATA AI MINORI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO SCATENA LE CRITICHE CONTRO L'AMMINISTRAZIONE COSTANTINI ACCUSATA DI FARE "PENA"

Tutto ha inizio con l' apertura, ieri della spiaggia libera “Granelli…di Gioia” dedicata ai minori con disturbi dello spettro autistico a Giulianova con tanto di taglio del nastro da parte del Sindaco Costantini, del Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani, del Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, dei Consiglieri Comunali Livio Persiani e Valentina Piccione, del Direttore dell’Assistenza Sanitaria Territoriale Valerio Filippo Profeta, della Responsabile della U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile Chiara Caucci e del Dottor Paolo Calafiore del Gruppo di Lavoro Covid della Asl di Teramo.

Una nota stampa del comune magnificava tale iniziativa ma oggi pomeriggio una lettera pubblicata su facebook, su Radio G e indirizzata al suo direttore ha scatenato l'inferno.

Questa la lettera:

Buongiorno direttore

Chiedo scusa anticipatamente ....io sono una di quelle persone che ha bisogno di avere dei chiarimenti in merito alla tanta acclamata e pubblicizzata "spiaggia per autistici"

Non sono un medico,ma sono una terapista che ogni giorno è al fianco di questi bimbi e che quotidianamente cerca di togliere queste maledette etichette...a scuola,al parco,al supermercato,al cinema,in spiaggia e in ogni ambiente e luogo ....e lo faccio non solo con la terapia ma anche e soprattutto con l'aiuto fondamentale di altri bimbi,loro compagni ....e quando finalmente con alcune famiglie stavamo tirando un sospiro di sollievo per una INCLUSIONE finalmente visibile, ecco qui che leggiamo a caratteri cubitali "SPIAGGIA PER AUTISTICI"

Potrebbe gentilmente ,a noi comuni,non medici ..ma mamme,maestre,terapiste,amici ....chiedere spiegazioni per l'enorme ossimoro che c'è "integrare i bambini autistici con il progettare una spiaggia a loro dedicata?"

Non è ben chiaro ,il progetto non è chiaro ...cosa ha di diverso questa spiaggia dalle altre?

L'amichetta di banco di un "mio bimbo" mi ha scritto :" ma perché x ha bisogno di una spiaggia a parte ,come per i cani?" (Messaggio triste di una bambina di 10 anni)

Potrebbe chiedere a chi scrive complimenti ed elogi il perché lo considera un buon progetto?potrebbe chiedere all'equipe quali sono gli aspetti positivi?

Forse ,o sicuramente,per nostro limite non li vediamo

Vorremo delle risposte chiare e dirette,pronte a fare passi indietro se ,dopo aver ascoltato spiegazioni esaustive,sarà possibile avere una chiave di lettura diversa

Abbiamo sentito darle,durante l'intervista,solo risposte non chiare...alcune "imbarazzanti" ,come elegantemente le ha definite una mamma di un soggetto particolare con esigenze particolari (termine usato più volte)

Si è parlato del bisogno di un luogo dove farli sfogare..... bene,lo progettiamo ad hoc solo per loro però poi parliamo di "progetto di vita"?

C'è qualcosa che ci sfugge ....

Grazie per l'attenzione e confidiamo in lei nell'avere risposte più chiare a riguardo



Grazie

Luisana Campeti

Si sono a questo punto scatenati i commenti contro l'amministrazione comunale invitata a spiegare le ragioni di tale iniziativa e qualcuno ha paragonato la spiaggia per autistici a quella per cani criticando fortemente l'amministrazione tutta che ha portato avanti questa iniziativa che è stata giudicata da "pena". Per qualcuno è stato uin modo per "emarginare" le persone speciali.