VIDEO / LA PROVINCIA APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE ED ASSUME 28 PERSONE IN DUE ANNI

La Provincia ha approvato il bilancio di previsione che darà il via all'assunzione di 28 figure e che riguarderanno alcuni settori strategici. Lo ha detto il presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura che ha anche annunciato la messa in sicurezza di diversi tratti stradali: «non serve l'arrivo di parlamentari sul territorio - ha detto Di Bonaventura- i senatori devono far arrivare i fondi non fare sopralluoghi».

Poi Di Bonaventura replica alla nota di Mariani e Pepe che con una nota parlavano di essere stata la loro coalizione a stanziare i fondi di oggi per le strade.

