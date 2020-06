VIDEO / LA PROVINCIA ANNUNCIA L'APERTURA DEL SECONDO PIANO DEL COMI, L'ARRIVO DELL'ASCENSORE AL DI POPPA E L'IMPIANTO TERMICO AL MELCHIORRE-DELFICO MA NON SOLO...

Arriva anche dalla Provincia di Teramo gli auguri agli studenti che domani iniziano gli esami di maturità in tema di Covid. Tanti i lavori nelle scuole della provincia in vista della riapertura del 14 settembre. Oggi dopo l'approvazione del bilancio, Luca Frangioni annuncia per la riapertura delle scuole, la sistemazione del secondo piano del Comi, l'arrivo dell'ascensore al Di Poppa, e l'installazione dell' impianto termico al Liceo Melchiorre Delfico. A Roseto c'è invece un progetto importante e ad Atri, al Liceo Illuminati un finalnaizmanro di quasi nove milioni di euro.

ASCOLTA QUI LUCA FRANGIONI