ACCORDO TRA UNI.TE E COMUNE DI TORTORETO PER L'ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Si è perfezionato un protocollo di intesa tra il Comune di Tortoreto e l’Università degli Studi di Teramo che si prospetta come punto di partenza di una collaborazione proficua per entrambi gli Enti. Il Sindaco Domenico Piccioni, dopo una delibera della Giunta Comunale del Febbraio 2020, ed il Magnifico Rettore Dino Mastrocola hanno infatti proceduto alla firma digitale del documento che vede come obiettivo principale una “collaborazione tecnica, scientifica e culturale”. Si tratta nella sostanza di un “accordo quadro” all’interno del quale i due soggetti potranno concretizzare una serie di progettualità che realizzino una collaborazione territoriale basata sulle eccellenze di entrambi. Promotori dell’iniziativa, l’Assessore al Turismo, alla Cultura ed alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani ed il Prof. Andrea Ciccarelli, Delegato del Rettore per la Terza Missione e, tra l’altro, membro del Comitato Turistico Permanente Tortoretano.

<<Siamo onorati di diventare partner dell’Ateneo di Teramo, polo universitario sempre più eccellente>> ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni <<Questa collaborazione potrà portare enormi contributi al Comune di Tortoreto, partendo dall’Assessorato al Turismo, promotore dell’iniziativa con strategie già definiti, ma potendo coinvolgere in futuro tutti i settori di attività dell’Ente>>.

<<L’Università di Teramo>> ha dichiarato il Magnifico Rettore Dino Mastrocola <<è pronta a condividere con le istituzioni locali tutto il proprio patrimonio conoscitivo al fine di creare valore sul territorio e accrescere le potenzialità di sviluppo di tutta l’area>>.