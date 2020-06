NASCE IL GRUPPO “ROSETO IN AZIONE”, GIANNI MAZZOCCHETTI È IL REFERENTE

Nasce anche a Roseto degli Abruzzi il comitato locale di “Azione”, il movimento fondato e guidato dall’europarlamentare e già Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e dal parlamentare Matteo Richetti. Al movimento locale hanno aderito nelle ultime settimane, tra gli altri, giovani professionisti e studenti che hanno individuato come referente locale di Roseto in Azione Gianni Mazzocchetti, commercialista rosetano e docente scolastico. Il gruppo rosetano di Azione sarà in piazza nel fine settimane per la campagna di adesione al partito lanciata in tutta Italia: gli aderenti saranno presenti a Roseto con un gazebo domenica 21 giugno dalle ore 18 in poi sul lungomare Celommi (altezza Lido La Lucciola).

I promotori locali hanno scelto di portare a Roseto il progetto di Calenda per contribuire al dibattito politico e alla progettazione del futuro della città attraverso il messaggio di pragmaticità e responsabilità che caratterizza il movimento. Azione è un movimento che a livello nazionale ambisce infatti al rinnovamento dell’azione politica, fondata su un atteggiamento serio e propositivo. ‘’Da diversi mesi - dichiara Gianni Mazzocchetti - stiamo seguendo le iniziative di Azione, abbiamo partecipato all’evento inaugurale del progetto a fine novembre a Roma, il tema principale era la sanità con la necessità di tornare ad investire nel sistema sanitario pubblico, un tema che a distanza di poche settimane si è rivelato tristemente centrale e all’attenzione di tutti con l’epidemia Covid-19. Questo ci ha convinto ancora di più della bontà del progetto, così abbiamo deciso di dar vita a Roseto in Azione e promuovere le iniziative del movimento anche a livello locale’’.

Roseto in Azione si propone di far emergere e sostenere anche a Roseto una classe politica competente, capace di intraprendere progetti concreti e di valorizzare al massimo le potenzialità del territorio rosetano. “Grazie anche al supporto dei membri del gruppo nazionale di Azione - dichiara Mazzocchetti – lavoreremo per formarci, raccogliere e applicare a livello locale le politiche e le idee concrete che il movimento promuove, mettendole a disposizione della comunità rosetana. Vogliamo rendere Roseto una cittadina dove le idee, tanto nell’ambito economico quanto in quello sociale, non trovino nella politica un ostacolo, ma bensì un sostegno. Vogliamo creare una forza politica che al suo interno possa accogliere le idee di giovani, studiosi, lavoratori ed imprenditori, anche tra coloro che finora non hanno mai avuto esperienze politiche ma vogliono impegnarsi in prima linea. Speriamo, inoltre, di poter dare a Roseto una centralità politica a livello provinciale e regionale, cercando di interconnettere sempre più i vari comuni per portare avanti progetti sempre più ambiziosi e produttivi”.

Per mettersi in contatto con il gruppo Roseto in Azione è possibile scrivere via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consultare il sito di Azione nella sezione Gruppi https://www.azione.it/gruppi.