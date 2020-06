VIDEO / BANCA POPOLARE DI BARI: «AGNELLO SACRIFICALE DI QUESTA REGIONE, NON CI HANNO VOLUTO INCONTRARE»

«La ristrutturazione della Banca Popolare di Bari purtroppo fa dell'Abruzzo l'agnello sacrificale, ci siamo rivolti ai commissari che non hanno mai incontrato la Regione dimostrando la loro coda di paglia. Ora l'appello l'o rivolgo al Governo, che ci deve aiutare a convincere i commissari, perchè se i sacrifici vanno affrontati, vanno affrontati da tutti in maniera equilibrata e serve un nuovo piano di ristrutturazione, altrimenti nasce una Banca del sud senza l'Abruzzo. Ipotizziamo uno scorporo delle filiali e non la loro chiusura, per non disperdere il patrimonio dei lavoratori locali». Lo ha detto il Presidente della Regione Marco Marsilio a Teramo, in visita istituzionale all'Izs.

