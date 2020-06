VALLE CASTELLANA CHIEDE AIUTO A MARSILIO: «LA POLITICA CI HA ABBANDONATO, ABBIAMO BISOGNO DI STRADE, CASE E DI DEFISCALIZZARE. TRA CINQUE ANNI QUI NON CI SARA' PIU' NESSUNO. LA CACCIA AL CINGHIALE DA STERMINARE»

«La politica ci ha completamente abbandonato. Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga impedisce ogni sviluppo. La segnaletica e la viabilità sono pietose. Da noi c'è tanta bellezza e tanto abbandono». E' il grido d'allarme dei cittadini di Valle Castellana che oggi si sono rivolti al Presidente della Regione Marco Marsilio in visita con il sottosegretario Umberto D'Annuntiis a Valle Castellana insieme al Sindaco Camillo D'Angelo e al presidente dell'Ater Maria Ceci.

«Noi non abbiamo voti - hanno detto - nei Map non si possono mettere le stufe a pellet ma si deve pagare il gas. Perchè non si puo' fare?. Qui tra cinque anni non ci sarà più nessuno occorre defiscalizzare subito perchè noi non possiamo pagare le tasse e non dovremmo pagarle almeno per 20 anni se si vuole rilanciarla. Il nostro territorio è uno dei più belli d'Abruzzo, ci sono luoghi bellissimi ma non si comprende questo. E' stato il Parco a fare un grande danno al territorio. Noi non siamo cittadini di serie C. Non crediamo più nella politica, fateci ricredere - hanno detto i cittadini - Manca la connessione telefonica, internet. Il sisma 2009 ha recato danni a diverse abitazioni rimaste senza contributo, chiediamo che la Regione si interessi perchè non si comprende come mai ad oggi non si trovino le soluzioni.

Trascurati dalla Provincia di Teramo. San Giacomo non esiste più così come altre zone della vallata.

«L'Ater ha nel territorio 6 immobili per 22 unità abitative, abbiamo avviato la ricostruzione e vorremo avviare altre costruzioni per sopperire all'emergenza abitativa e che tratteremo con il sindaco», ha detto Maria Ceci. Ma i cittadini sono tornati sul problema delle strade che è la questione più importante da risolvere.

Sul Parco del Gran Sasso, Marsilio ha evidenziato che: «abbiamo approvato la riperimetrazione del parco Velino-Sirente, io affiderei la gestione dei Parchi ai territori e voglio ricordare che la caccia al cinghiale dovrebbe essere sterminata perchè è stata introdotta una razza sbagliata».