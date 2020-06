COMMISSIONE VIGILANZA SUL RUZZO, CONVOCATO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato una nuova seduta della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo per la giornata di giovedì 25 giugno. Sono tre i temi iscritti all'ordine del giorno. Il primo riguarda la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito teramano da parte della Società Ruzzo Reti S.p.A. A relazionare sull'argomento sarà il Consigliere Sandro Mariani e verrà ascoltato in audizione il Presidente della Assemblea dei Sindaci per il servizio idrico integrato Diego Di Bonaventura. Il secondo tema riguarda il reperimento di un immobile da destinare a sede unica degli uffici regionali ubicati nella città di Pescara. Il relatore sarà il Consigliere Domenico Pettinari, e verranno auditi l'Assessore Guido Quintino Liris, il Direttore del Dipartimento Risorse Fabrizio Bernardini, il Dirigente del Servizio Patrimonio Eliana Marcantonio e il Dirigente del servizio Avvocatura regionale Stefania Valeri. Infine, si analizzerà la questione riguardante le risorse destinate all'abbattimento e la ricostruzione del Cavalcavia dell'Asse Attrezzato di Chieti – Pescara in località Dragonara di Chieti Scalo. Il relatore dell'argomento sarà il Consigliere Barbara Stella e verrà ascoltato l'Assessore Mauro Febbo.