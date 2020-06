CHE FINE HA FATTO LA FERMATA DEL BUS AL CIMITERO DI CARTECCHIO? SOPPRESSA PER LA PANDEMIA E' SCOMPARSA PER SEMPRE?

Ha avuto vita breve la linea 9 che fermava al cimitero di Cartecchio e che dopo tante traversìe e annunci ai tempi dell'assessore Stefania Di Padova, era riuscita finalmente a "partire" lo scorso 16 di dicembre. La corsa è andata avanti fino alla pandemìa. E poi? Poi non ha più fermato al Cimitero ma i poveri anziani ed anche quelli più giovani che vogliono recarsi a far visita ai propri cari sono costretti a scendere a Villa Pavone (zona banca per intenderci) e poi dal cavalcavia ( pure pericoloso per i pedoni) devono raggiungere il Cimitero a piedi. Cosa sarà mai accaduto? Forse la linea 1/ ampliata dall'assessore Maurizio Verna ha portato all'aborto di questa fermata. Nell'attesa di una risposta da parte dell'assessore Verna che siamo certi arriverà a breve, ricordiamo che da delibera comunale questo era il percorso della linea 9.

La linea 9 aveva il seguente percorso.

ANDATA piazza Garibaldi (capolinea), c.ne Ragusa, p.le San Francesco, ponte San Francesco, via A. De Gasperi, via Po, viale Europa, rotonda ipogea, via L.M. Pirelli, Cimitero, via del Cimitero, via L.M. Pirelli, via Melozzi, via L.M. Pirelli, rotonda ipogea, viale Europa, SP18, via E. De Cupiis, zona 167, via Giovanni XXIII, largo Enzo Cifaldi (capolinea);

RITORNO largo Enzo Cifaldi (capolinea), via don Primo Mazzolari, viale Europa, carrozzeria Pellanera (inversione di marcia), viale Europa, rotonda ipogea, via L.M. Pirelli, Cimitero, via del Cimitero, via L.M. Pirelli, via Melozzi, via L.M. Pirelli, rotonda ipogea, viale Europa, via Po, via A. De Gasperi, ponte San Francesco, p.le San Francesco, c.ne Ragusa, piazza Garibaldi (capolinea).

E NON CI SI VENGA A DIRE CHE E' COLPA DEL CHILOMETRAGGIO.