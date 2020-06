TRASPORTI, VERNA: «E' VERO LA LINEA 9 NON E' ATTIVA, NON ABBIAMO I KM DALLA REGIONE E ABBIAMO DOVUTO FARE DELLE SCELTE NEI QUARTIERI»

«La linea 9 non è attiva perchè, per ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che limita al 70% i trasporti presenti pre covid- replica al nostro articolo l'assessore Maurizio Verna - siamo stati costretti ad una scelta con il gestore, per garantire il trasporto dei quartieri più popolosi come la Cona, Putignano, viale Crispi, l'ospedale, l'università, Colleparco, Colleatterrato. La questione del cimitero, purtroppo non rientra in questo 70%. Io sto lavorando - continua Verna - in previsione di tornare alla normalità per elaborare proposte e fare in modo che, la linea 9, verrà costituita da un prolungamento o della linea 1 o della linea 8. Tutto questo a chilometri zero. La situazione oggi ci impedisce di andare ovunque anche perchè ci sono molte frazioni che hanno appena il 50% di corse senza contare che ci sono persone che uscendo con i turni alle 21 dall'ospedale tornano a piedi a casa a Colleatterrato perchè l'ultima corso passa alle 20.30».

Una cosa davvero assurda.