VIDEO / COMMISSIONE SANITA' INSIGNIFICANTE OGGI AL PARCO DELLA SCIENZA: NON SI PRESENTA IL DG DI GIOSIA (ASL) PER MOTIVI POLITICI

Una commissione quella sulla sanità del tutto inutile oggi al Parco della Scienza perchè non si è presentato all'appuntamento il direttore generale (ancora da nominare) Maurizio Di Giosia. E per questo non si è potuto entrare nel dettaglio di punti quali: il parto indolore, lista d'attesa e attività di piccola chirurgia. Di Giosia a quanto ha riferito il presidente, il dottor Vincenzo Cipolletti non si sarebbe presentato per questioni politiche, in quanto non ancora nominato DG.

Si è parlato di nuovo ospedale, Cipolletti ha evidenziato che non è importante la location della struttura ma quello che ci metterà dentro.

Problemi di collegamento per i consiglieri Tiberi e Di Timoteo rimasti fuori dall'aula per questioni tecniche come ha evidenziato Luca Corona.

ASCOLTA QUI CIPOLLETTI