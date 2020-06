VIDEO / OSVALDO DI TEODORO (ITALIA VIVA) CRITICA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMMOBILE: «IL SINDACO DEVE CAMBIARE PROFESSIONE DI FEDE»

«La politica non è professione di fede». Lo ha dichiarato il consigliere di Italia Viva, Osvaldo Di Teodoro a commento dell'immobilismo dell'amministrazione comunale. Perchè non riapriamo il Regina Margherita? Non è la fede giusta questa. Un pensiero poi, Di Teodoro lo riserva anche ai dirigenti e collaboratori comunali. Un consiglio al primo cittadino? «Il Sindaco sa benissimo come è messa la Città di Teramo. Il Sindaco deve cambiare professione di fede», ha detto Di Teodoro.

