VIDEO/ COZZI A D'ALBERTO: «IL SINDACO E' IN DIFFICOLTA' E DICE SEMPRE LE STESSE COSE, LA MAGGIORANZA NON C'E'»

«Il Sindaco è ripetitivo e dice sempre le stesse cose». Lo ha detto il consigliere comunale di minoranza Mario Cozzi che le suona a D'Alberto: «Le uniche cose che fa le abbiamo lasciate noi. Lui è nervoso perchè non sa che fare con la sua maggioranza. Non siamo noi ma la sua stessa maggioranza lo tiene sotto scacco.». Cozzi fa poi l'elenco delle cose che non vanno.

